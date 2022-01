Kodak Black répond aux haters qui le trouvent moche

Critiqué pour son physique, Kodak Black ne s'est pas privé de répondre à ceux qui le disent moche... sans oublier le piment.

par Team Mouv'

Kodak Black n'est pas de ces rappeurs qui passent inaperçus : au premier regard, il se démarque par un look atypique, pour lequel il est souvent critiqué. Celui-ci a décidé d'aborder le sujet dans des storys sur Instagram.

Si l'interprète du récent succès Super Gremlin est applaudi pour ses talents musicaux, ses goûts en matière de style font plus polémique. En cause, notamment, la coiffure du rappeur issu de Floride, que certains trouvent trop hors normes. Des commentaires qui n'ont pas l'air d'effleurer Kodak Black, qui a pris le temps d'y répondre dans un message aussi éclairé que salé.

Une coiffure comme un hommage

En effet, si l'artiste de 24 dit que ces commentaires sur son physique ne le blessent pas, il semble toutefois légèrement agacé par ces remarques intempestives. L'ancien détenu, grâcié par Donald Trump, a ainsi pris la parole dans des vidéos postées en story sur Instagram pour remettre en place ses détracteurs : disant de lui-même qu'il est *"un put * * * de beau mec", le rappeur de From The Ugly* explique que son style vient d'un lieu où il a vécu en Floride.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ainsi, Kodak se considère comme un des représentants de ce lieu, qui a apparemment beaucoup marqué son style et son identité. Et s'il accepte les critiques, il en a apparemment assez entendu sur son style : "les gars, faut arrêter de m'embêter. Parfois les gens veulent me faire croire que je suis moche. J'ai jamais été moche, et je suis très riche". Et, de fait, on veut bien croire ce dernier, tant les succès ont été au rendez-vous pour ses derniers projets... à tel point qu'une vidéo de lui en train de jeter 100 000 dollars dans l'océan et dans les toilettes a fait le buzz.

Des propos dépassés, donc, sur le physique de Kodak, dont l'atypicité participe au charme et à la richesse du personnage.