Kodak Black rassure ses fans et affirme qu'il n'est pas suicidaire

Kodak Black publie une déclaration au sujet de ses tweets inquiétants et affirme qu'il n'est pas suicidaire.

par Team Mouv'

Kodak Black met les choses au clair après avoir posté un message inquiétant sur le fait de se faire du mal la semaine dernière .

Kodak n'a plus "l'intention de ( se ) faire du mal"

Ce samedi 9 octobre, Kodak est retourné sur Instagram et a posté une longue lettre sur sa page pour répondre à son récent message inquiétant :"Je veux dire que ce n'était peut - être pas la meilleure chose à tweeter et très égoïste de ma part de laisser une telle pensée s'emparer de moi", a commencé le rappeur . "__Je m'excuse d'avoir douté de moi [ . . . ] mais les voyous ont aussi besoin d’amour vous savez, et c’est totalement injuste pour les gens qui m’aiment qui s’en soucient et veulent me voir heureux et réussir, quoi qu’il en soit ! Merci à tous ceux qui étaient concernés et les appels et les SMS [ … ] je comprends que j'ai fait une déclaration audacieuse, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire et je n'ai pas l'intention de me faire du mal" .

Publication instagram @kodakblack

Ces déclarations font suites aux récents propos inquiétant de Kodak Black . En effet, ce dernier avait posté des tweets qui semblaient indiquer qu'il était sur le point de se faire du mal : "Si seul déprimé et triste. . . Tout le monde s'en fout . . . Je suis partout à la fois . . . Les amis jouent dans ma tête . . . Les filles jouent avec mon cœur, j'aimerais pouvoir revenir au début . Je ne serai jamais célèbre". Il a ajouté dans un tweet suivant : "Assis dans ma chambre, je pleure et j'ai envie de me suicider"__ . Par la suite, l'artiste avait désactivé son compte Instagram .

Désormais rassurés, les fans espèrent que le rappeur arrivera à surmonter cette épreuve et ne replongera pas dans une dangereuse dépression .