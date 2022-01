Kodak Black met au défi Jay-Z pour un Verzuz

Kodak Black veut affronter Jay-Z dans un Verzuz.

par Team Mouv'

Kodak Black rêve grand. Son prochain défi ? Tout simplement un battle avec Jay-Z, qu'il souhaite affronter dans un Verzuz.

Ce lundi 3 janvier, le rappeur de ZEZE a pris la parole pour annoncer qu * * 'il voulait affronter Jay-Z en personne dans un battle sur Verzuz * * , et il n'en fallait pas plus pour que la planète rap US s'affole : le tweet a aussitôt déchaîné les passions, devenant rapidement viral sur la plateforme. Le rappeur de Floride s'amuse ainsi à exciter son audience : "je ferai un versus avec Jay Z. "SI" il gagne, il aura 15% de mon catalogue. Si je gagne, il me nomme Vice Président de Roc Nation (l'entreprise de Jay-Z, ndlr.)".

Jay-Z, trop mythique pour un battle ?

Si, pour l'instant, le battle reste au stade de l'idée, de nombreux twittos se montrent déjà enthousiastes à l'idée d'une rencontre au sommet entre les deux pontes du rap américain, quand d'autres s'amusent des prétentions de Kodak Black, ne le considérant pas du tout au niveau de Jay-Z. Il n'est d'ailleurs pas le seul rappeur à vouloir affronter l'un des plus grands de l'histoire : Future avait également laissé entendre qu'il aimerait se mesurer à Jay-Z, sans qu'il n'y ait de suite.

En effet, ce dernier ne semble pas très chaud à l'idée d'affronter ses paires. Il a ainsi déclaré il y a quelques mois, sur Twitter : "Personne peut monter sur scène avec moi.(...) Il n'y a pas la moindre chance que quiconque monte sur scène avec moi pour, je ne sais plus, deux heures?", avant d'achever "ça va pas arriver, mec", laissant peu d'espoir pour un battle avec qui que ce soit.

Même les plus grands esprits changent parfois d'avis, et tout espoir est permis; mais les envies de Kodak Black semblent plutôt relever du fantasme...