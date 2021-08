Kim, l’ex femme d’Eminem hospitalisée après une tentative de suicide

Kim Scott, l'ex femme d'Eminem a tenté de mettre fin à sa vie.

par Team Mouv'

La fameuse "Kim" dont le rappeur parle dans ses titres est Kim Scott, son ex femme avec qui il a eu sa fille Hailie Jade . Elle a tenté il y a quelques jours de mettre fin à sa vie presque 6 ans après une autre tentative de suicide en voiture .

Un geste de désespoir

Selon le site américain TMZ, le 30 juillet 2021 la police et les urgences ont répondu à un appel d'une personne suicidaire au domicile de Kim dans le Michigan . L'ex - femme d'Eminem, Kim Scott, a été hospitalisée après cette tentative de suicide au cours de laquelle elle n'a pas voulu coopérer avec les forces de l'ordre . Selon des sources policières du magazine américain, "Kim était si combative qu'elle a dû être maîtrisée par les agents et était si violente que les ambulanciers n'ont pas pu vérifier ses signes vitaux . "

L'ex femme d'Eminem s'est tailladée l'arrière de la jambe et "une bonne quantité de sang était sur le sol" . Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital pour une évaluation médicale et psychologique, mais elle est maintenant de retour chez elle . On ne sait pas si elle reçoit des soins supplémentaires et aucune autre information n'a été divulguée .