Kim Kardashian souhaite le meilleur à Kanye West et Julia Fox

Kim Kardashian se dit heureuse de la relation entre Kanye West et Julia Fox

par Team Mouv'

C'est le potin du moment : Kanye West est en couple avec une nouvelle femme, Julia Fox. Et Kim Kardashian ne leur souhaite apparemment que du bonheur.

Même si Kim Kardashian et Kanye West ont divorcé en 2021, on sait que l'ex-couple emblématique a encore des relations fortes - en premier lieu parce qu'ils ont des enfants ensemble. Or, si Kim Kardashian s'est récemment affichée dans les bras de Pete Davidson, officialisant sa nouvelle idylle, la prochaine conquête de Kanye restait un mystère. Celui-ci a finalement décidé de se montrer en public avec Julia Fox, faisant aussitôt bondir les médias de tous bords.

Une relation en mode fast and furious

Tout va apparemment très vite dans la galaxie Ye. Celui qui est en pleine consécration de sa carrière, avec un documentaire qui lui est dédié sur Netflix et son dixième disque d'or, a apparemment rencontré Julia Fox le soir du réveillon, et dès le lendemain, les deux tourtereaux étaient aperçus ensemble à Miami. Le 4 janvier, ils vont au cinéma ensemble, et le couple est ensuite rapidement officialisé.

Or, les critiques se sont empressées de mettre en compétition Kim Kardashian et Julia Fox, reprochant à cette dernière d'être une copie conforme de l'ex-femme de Ye, notamment parce qu'elle s'habille en Balanciaga (la marque fétiche et iconique de Kim). Certains, encore, sont persuadés que Julia Fox n'est dans la vie de Ye que pour que celui-ci puisse "récupérer" son ex-femme.

Cependant, Julia Fox a joué le coup de la sororité : fan des Kardashian, celle-ci a plutôt affiché son admiration envers l'ex-femme de son nouveau copain. Et apparemment, Kim l'a bien pris : selon TMZ, celle-ci est "heureuse de voir Kanye sourire de nouveau" et leur souhaite le plus grand bonheur, souhaitant que la famille recomposée s'entende le mieux possible. Elle s'amuse d'ailleurs du soutien que Julia lui envoie, et déjoue ainsi les mauvaises langues.

Tout va donc pour le mieux sur la planète des super-riches. Et on peut se réjouir, pour notre part, d'une plus grande représentation des familles recomposées dans les médias.