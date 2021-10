Kim Kardashian proclame Kanye West "le meilleur rappeur de tous les temps"

Kim Kardashian déclare que son ex Kanye est "le meilleur rappeur de tous les temps".

Kim Kardashian West était l'invitée du "Saturday Night Live", la star de la télé - réalité en a profité pour s'amuser de sa propre image dans un long monologue d'autodérision .

Autodérision inattendu

Lors de ce monologue l'influenceuse s'est moquée d'elle, de sa mère puis de son père . . . C'est après avoir abordé le sujet de ses parents avec beaucoup de second degré que Kim a cité Kanye West, son ancien compagnon : "J'ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps", a déclaré celle qui porte encore le nom West . "Non seulement ça, mais c'est l'homme noir le plus riche d'Amérique [ . . . ] un génie talentueux et légitime qui m'a donné quatre enfants incroyables . Donc, quand j'ai divorcé de lui, vous devez savoir que ça s'est résumé à une seule chose . . . sa personnalité . "

La participation de la star à Saturday Night Live a pu surprendre tant l'émission s'est souvent moquée d'elle . Mais Kim Kardashian a pris tout le monde à contrepied avec son autodérision et s'en est très bien sortie .