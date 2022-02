Kim Kardashian : Kanye West lui envoie des roses, elle lui renvoie des papiers de divorce

Kanye West a voulu être romantique pour la Saint-Valentin avec son ex femme Kim Kardashian, la businesswoman l'a renvoyé dans la réalité.

par Team Mouv'

Nouvel épisode dans la série Kanye West essaie de reconquérir Kim Kardashian ! Entre les deux ex époux, c'est compliqué : Ye est en mode reconquête de Kim et ça n'a pas l'air de lui faire de l'effet . . .

Une bâche en bonne et due forme

On vous en parlait, pour la Saint - Valentin, Kanye, fraîchement célibataire puisque séparé de Julia Fox, a mis les petits plats dans les grands pour tenter de séduire à nouveau son ex - femme ! Le rappeur avait envoyé un 4x4 rempli de fleurs avec l'inscription "MY VISION IS KRYSTAL KLEAR" sur le côté et a également utilisé la même phrase sur son post Instagram .

Une tentative pour reconquérir la femme de sa vie, la mère de ses enfants mais qui n'a visiblement . . . pas du tout marché !

En effet, selon des documents obtenus par le média Radar, Kim Kardashian aurait fait remettre les papiers du divorce à son futur ex - mari le 14 février . La businesswoman, qui a déjà un nouveau petit ami en la personne de Pete Davidson et que Ye tacle sans vergogne, est on ne peut plus claire sur ses projets amoureux : pas de Kanye West à nouveau dans sa vie .

Kim s'était d'ailleurs déjà exprimée sur les raisons de sa demande de divorce , elle n'était pas heureuse . La star de la famille Kardashian avait souhaité le meilleur à son ex, selon TMZ, celle - ci elle "heureuse de voir Kanye sourire de nouveau" et souhaitait à Kanye et Jula Fox à l'époque le plus grand bonheur, en espérant que la famille recomposée s'entende le mieux possible .

Bref elle est clairement passée à autre chose . Ye va - t - il lui aussi tourner la page ?