Kim Kardashian avoue aimer Kanye West "pour la vie" sur les réseaux

Kim a déclaré sa flamme pour l'anniversaire de Kanye West.

par Team Mouv'

En plein divorce, Kim Kardashian a souhaité l'anniversaire de Kanye West haut et fort sur les réseaux sociaux . Pour ces 44 ans, le rappeur du signe du gémeaux a eu droit à une déclaration d'amour sur les réseaux sociaux . Leur histoire a fait le tour des tabloïds pendant des années et les deux ne sont pas prêts de s'arrêter . Depuis 2012 le couple star fait la une des magazines et exhibe leur quotidien dans l'émission de TV réalité L'Incroyable Famille Kardashian .

La star révèle ses sentiments pour Yeezy sur la toile

Après plus de sept ans de mariage, c'est en février dernier Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce et met fin à leur idylle ultra médiatisée . Ce 8 juin est un jour spécial pour le rappeur à l'ego bien gonflé . Kim Kardashian s'est donc précipitée sur ses réseaux sociaux . Elle a posté sur Instagram une photo d'elle et Kanye entourés de trois de leurs quatre enfants dans un jet luxueux . En légende, elle glisse un message tendre au rappeur : « Joyeux anniversaire . Je t’aime pour la vie. » de quoi affoler la toile prête à découvrir que le couple se remet ensemble .

En plus d'Insta, elle a pris d'assaut Twitter

La star ne s'est pas contentée d'Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'amour de sa vie, elle a aussi dévoilé ses sentiments sur le réseau social à l'oiseau bleu où elle a posté une photo de Yeezy enfant . Un petit clin d'œil mignon à l'homme qui a partagé sa vie depuis de nombreuses années . Les deux parents ont l'air de garder un lien affectueux et respectueux pour le bonheur de leur quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm . Qui a dit que divorcer était synonyme de crépage de chignon ?

