Kid Cudi va sortir un film d'animation accompagné d'un album

"Entergalactic", le premier film d'animation de Kid Cudi, vient d'être annoncé avec un teaser.

par Team Mouv'

Kid Cudi fêtait, ce mercredi 15 septembre, les 12 ans de la sortie de son premier album, Man on the Moon: The End of day. Pour l'occasion, le rappeur a tout simplement annoncé la sortie d'un film d'animation accompagné d'un album . Le tout dans un teaser alléchant .

Une vidéo de quelques secondes, une esthétique planante, un beat vibrant : c'est avec un teaser de 15 secondes, fort et mystérieux, que Kid Cudi a annoncé la sortie de son film d'animation sur Netflix. Le projet, qui sera nommé Entergalactic, est produit par ses amis Dot Da Genius et Plain Pat. Chaque épisode de la série accompagnera un morceau de l'album, dans un mélange des genres atypique .

Un projet longtemps attendu

Ce n'est en réalité pas une surprise pour les plus grands fans du créateur de Man on the Moon: le projet Entergalactic a été annoncé pour la première fois en 2019, et devait suivre l'album Passion, pain & Demon Slayin. Retardée plusieurs fois et longuement attendue par les fans, la série a officiellement été confirmée par le rappeur pour 2022 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Promesses tenues pour Kid Cudi, même si 2022, ça paraît encore loin . Mais on sait que si le rappeur prend du temps pour nous cuisiner ce projet, c'est qu'on a de bonnes raisons d'être patients .