Kid Cudi tease la sortie imminente de son docu sur sa vie avec la bande-annonce

Kid Cudi a partagé la première bande-annonce de son documentaire, qui arrive très bientôt.

par Team Mouv'

Kid Cudi va sortir un tout nouveau documentaire retraçant son parcours, Un Homme nommé Scott, et la bande - annonce vient de sortir .

La bande - annonce d'Un Homme nommé Scott ("A man named Scott" en version originale ) était très attendue, et elle vient d'être partagée sur les réseaux . Le documentaire sera basé sur la carrière de Cudi et sera disponible sur Amazon Prime à partir du 5 novembre .

Le destin d'une idole et de ses failles

Kid Cudi fait les choses bien, et tease dans ces quelques minutes ce qui semble être un hommage grandiose à sa vie et sa carrière . La bande - annonce, forte et puissante, promet un projet de qualité . Ainsi, on y voit plusieurs des collaborateurs de Cudi vanter les qualités de l'artiste, et le décrire comme "quelqu'un qui n'adhère pas aux limites" .

Le film, produit par Complex Networks et Film 45, a été réalisé par Robert Alexander et suit le parcours de Cudi depuis son premier projet en 2009, Man on the Moon. Il promet donc de revenir sur "une décennie de choix créattifs, de luttes et de percées", et notamment de faire figurer des artistes avec lesquels Kudi a collaboré, comme Pharrell Williams et Kanye West .

Au rendez - vous, probablement beaucoup d'émotions : Kid Cudi confesse "ne pas être heureux" et se "sentir comme une fraude", sentant un poids écrasant sur ses épaules avec son succès grandissant . On l'entend ainsi dire que son travail "appelle les brisés et les perdus" et a pour but "d'aider les gens d'une manière ou d'une autre", quitte à "sacrifier sa vie privée" .

Après la sortie de The Man on the Moon III : The Chosen en décembre 2020, le prodige de Cleveland a révélé travailler sur plusieurs projets dont une série dessin - animée pour Netflix qui porterait le nom Entergalactic et serait accompagnée d'un album éponyme . Récemment, il est apparu sur dans Saturday Night Live. Mais l'artiste multiplie les projets, et a aussi annoncé qu'il travaillait sur une marque de vêtements avec Off White .

De quoi régaler les fans de l'artiste : le rappeur se fait à présent designer, acteur et producteur pour se révéler encore plus, et nous offrir des œuvres toujours aussi qualitatives .