Kid Cudi s'offre un manoir à 7,7 million de dollars

Nouvelle investissement immobilier pour Kid Cudi qui a vu les choses en grand et va pouvoir profiter de sa vie au maximum...

par Team Mouv'

Plutôt discret et actuellement en pleine renaissance, le prodige de Cleveland dans l'Ohio, qu'on ne présente plus, réorganise son environnement et vient tout juste de s'offrir une somptueuse maison .

photo de la nouvelle maison de Kid cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

Comme le rapporte Dirt . com, Kid Cudi a acheté un manoir méditerranéen situé à Calabasas, en Californie, à l'extrémité ouest dans la vallée de San Fernando à Los Angeles pour 7,7 millions de dollars . Une somme astronomique déboursé pour plus de 829m2 avec plusieurs chambres et salle de bains en marbre, un entrée avec un double escaliers incurvés, un salon et une salle à manger très spacieuses avec cheminé, bar, des très grands canapés, un espace détente, un home cinéma, une cave à vin, une salle de sport. . .

photo de la nouvelle maison de Kid cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kic Cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

Le confort rêvé dont ont besoin les célébrités . . . On vous laisse découvrir ce somptueux "jardin" avec un espace d'eau avec des petites cascades, une immense pelouse, super chill avec aucun vis à vis . . . Une maison tout récemment rénovée et nichée tout en haut de la colline lui garantissant une une grande intimité pour un confort de vie sans précédent !

photo du jardin de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo du jardin de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo du jardin de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

photo du jardin de la nouvelle maison de Kid Cudi (crédit : Redfin)

Découvre aussi le nouveau yacht Lamborghini vert métallisé de Conor McGregor et les artistes qui ont gagné le plus d'argent grâce à la musique en 2020 . . .