Kid Cudi portait un collier à 1.6 millions de dollars au Met Gala

Pour le Met Gala 2021, le rappeur s'est paré d'un bijou valant plus de 1,5 millions de dollars.

par Team Mouv'

Chaque année, le Met Gala rassemble les plus grandes célébrités au cœur de Manhattan . Et chaque année, on assiste à un défilé de looks aussi impressionnants que saugrenus . Kid Cudi, lui, a choisi de miser sur un seul accessoire - un collier qui vaut près de 2 millions de dollars .

Le rappeur était habillé par Louis Vuitton, mais ce n'est pas ses vêtements qui ont attiré l'attention des médias . En effet, les regards se sont vite tournés vers l'énorme pendentif en or et diamant que l'artiste de Man on the moon portait autour de son cou .

Plus qu'un collier, une oeuvre d'art

Créé sur mesure pour Kid Cudi, le collier est d'une valeur inestimable : 1,6 millions de dollars . La pièce est en réalité un vrai trésor de joaillerie réalisé par le créateur de bijoux Ben Baller et le designer KAWS .

Le bijou représente un petit astronaute, et a pris plus de trois mois à être réalisé. Digne des plus grands musées, il est composé de 24 000 diamants et de plus d'un kilo d'or rose 18 carats . Pour Ben Baller, cette pièce est tout simplement "la pièce plus détaillée et complexe que j'ai créée dans ma carrière" .

On raconte déjà que le bijou a des compartiments cachés, dont un serait pour le cannabis que le rappeur confesse fumer régulièrement . . . en tout cas, c'est un joli cadeau que s'est fait le musicien, et il a plié le game en misant tout sur les accessoires .