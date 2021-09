Kid Cudi est chaud pour collaborer avec Lil Nas X

Sur Twitter, les deux artistes se sont échangés des messages et souhaitent bosser ensemble.

par Team Mouv'

Lil Nas X vient de révéler la tracklist de son album, et celle - ci a soulevé quelques interrogations sur les réseaux sociaux . Sur ce nouvel opus MONTERO de 15 tracks, on pourra retrouver Jack Harlow, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, et Miley Cyrus .

Sur Twitter, un internaute a fait une remarque et a demandé pourquoi Lil Nas X n'avait invité aucun artiste noir sur son album . "Lil Nas X n'a aucun artiste noir sur son album . Juste des femmes noires et des artistes blancs . " lâche - t - il avant que le principal intéressé réponde . "C'est peut - être parce qu'ils ne veulent pas travailler avec moi . " dit - il en réponse de son tweet .

Kid Cudi se propose pour un featuring

Après avoir vu les échanges sur Twitter, Kid Cudi a proposé ses services au jeune artiste. "Je vais travailler avec toi, et tu vas chanter mes douleurs . " Forcément, Lil Nas X a rapidement accepté la proposition et lui a répondu : "Vous avez bien entendu ? Tout le monde . Lil Nas X feat . Kid Cudi sur l'édition deluxe de Montero" .

Une démarche inhabituelle pour un featuring, qui risque de faire parler . Reste plus qu'à patienter pour découvrir ce feat, et d'abord il faudra écouter l'album MONTERO prévu pour le 17 septembre prochain.

