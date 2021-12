Kid Cudi entre dans l'histoire avec la sortie du vinyle "Man on the Moon III"

La sortie du vinyle de "Man on the Moon III" casse tous les records.

par Team Mouv'

L'album Man on the Moon III : The Chosen de Kid Cudi est enfin sorti en vinyle le 17 décembre dernier et ses ventes ont fait un carton !

41 500 vinyles en 1 semaine !

Selon Billboard, l'album s'est vendu à 41 500 exemplaires en vinyle lors de sa première semaine d'exploitation, ce qui en fait le quatrième album le plus vendu de la période (42 000 en comptant les CDs), derrière Adele, Taylor Swift et Bo Burnham. Mais ce n'est pas la seule réussite de l'album. Plus important encore, Man on the Moon III : The Chosen a battu le record de la plus grande semaine de ventes de vinyles pour un artiste masculin et un album de rap dans l'histoire, selon Chart Data.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Très heureux, Kid Cudi s'est rendu sur Instagram ce mardi 28 décembre pour célébrer son exploit, écrivant : "C'est énorme. Je veux remercier tous ceux qui sont allés acheter le vinyle ! Tout ça, c'est grâce à VOUS ! JE VOUS AIME TOUS !!"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Malgré sa popularité, Kid Cudi n'est pas connu pour ses ventes d'albums. Seuls quatre de ses sept albums solo ont reçu une certification de la Recording Industry Association of America. Avec ce record, Mr. Rager montre néanmoins qu'il reste un des artistes les plus influents de sa génération.