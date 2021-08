Kid Cudi de retour en studio ? : "J'aime faire de la musique"

Le rappeur Kid Cudi donne de ses nouvelles et clame son amour pour la musique.

Après avoir fait un retour très attendu en fin d'année 2020, peu avant les fêtes, Kid Cudi semble déterminé à suivre cette voie et reste un amoureux de la musique .

En effet, The Chosen One vient de confirmer sur son compte Twitter son amour de la musique et d'en faire : "__J'aime faire de la musique mon Dieu, merci de m'avoir béni avec ces pouvoirs . "

Le rappeur serait - il en train de nous dire qu'il est en studio pour nous préparer quelque chose ? C'est ce qu'on peut espérer puisque que Cudi avait annoncé en mai 2021 l'arrivée d'un album . . . et d'une série .

Ce qu'il appelle "Entergalactic experience" comprendra un album duquel découlera une série Netflix dont la première saison a déjà été tournée . Les deux sortiront à la fin de l'été 2022 explique le rappeur de Cleveland .

Une ligne de vêtements dans les tuyaux

En janvier 2021, le rappeur a révélé sur Twitter son nouveau projet : lancer une ligne de vêtements. Un rêve de longue date pour Kid Cudi . "Plus de folie, une vraie vision, la nouveauté arrive bientôt ! ! ! " a t - il déclaré .