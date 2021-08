Kid Cudi cherche "un rouleur de joints professionnel"

Kid Cudi veut embaucher un "rouleur de joints professionnel" à Los Angeles.

par Team Mouv'

On a récemment découvert que Quavo payait 5000 dollars un assistant pour porter son parapluie, et c'est maintenant à Kid Cudi de lancer une offre d'emploi plus qu'originale : un rouleur de blunts professionnel . Oui oui vous avez bien lu !

Le job de rêve ?

Le cannabis est légal en Californie, et Kid Cudi n'a pas hésité une seule seconde à recruter sur les réseaux sociaux son futur "rouleur de joints professionnel"_pour l'accompagner au quotidien à Los Angeles . Il a tweeté sans gène "J'ai besoin d'un professionnel du roulage de blunts à LA"_, simple et efficace . Le rappeur reste pro et ajoute : "Contactez @Shift _ leader06 avec votre CV . Demandes sérieuses seulement ! ! " . Qui sera le chanceux qui roulera les futurs joints de Kid Cudi à L . A . ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'un des plus gros fumeurs du game, Snoop Dogg, a avoué qu'il a lui aussi un rouleur de joint pro lors de l'émission Howard Stern Show de Seth Rogen . Il a expliqué ça au calme : "__C'est son J - O - B, son métier . Sur son CV, il est écrit :"Que faites - vous ? Je suis un rouleur de pétards . P - B - R, professional blunt roller . "

Un autre rappeur américain a aussi eu un rouleur perso : Waka Flocka . Dans l'émission Jobs Unlisted de Complex, l'animateur Speedy l'a interviewé à propos de son rouleur de joint attitré qu'il payait à l'époque . . . 50 000 dollars ! La fameuse lyric de Chamillionnaire "They see me rollin, they hatin" prend un tout autre sens !