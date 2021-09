Kid Cudi apporte son soutien à Lil Nas X dans sa luttre contre l'homophobie

Kid Cudi félicite Lil Nas X pour son combat contre l'homophobie dans le rap.

par Team Mouv'

Lil Nas X, connu pour son action contre l'homophobie dans le Hip - Hop, a vu son collègue Kid Cudi lui apporter son soutient dans sa lutte .

Lil Nas X "une vraie rockstar"

En effet, ce fléau est encore bien présent et de plus en plus de figures se lèvent pour la dénoncer . C'est notamment le cas de Kid Cudi qui apporte son soutien à Lil Nas X en déclarant au magazine Time : "Lil Nas X apporte un twist sur les thèmes que j'abordais quand j'ai commencé : être authentique envers toi - même et ne pas donner d'importance à ce que les gens peuvent dire__, écrit - il . Ce qu'il fait est ce dont on a besoin aujourd'hui . "

Scott Mescudi félicite le jeune rappeur d'assumer et de clamer haut et fort son homosexualité dans un milieu réticent à ce genre d'annonce. Et alors que Lil Nas X avait été critiqué pour ne pas avoir fait de featuring avec des artistes noirs masculins dans son dernier album, Cudder répond à la polémique : "peut - être que bon nombre d'entre eux ne veulent juste pas travailler avec [ lui ] "…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Kid Cudi déclare même qu'il est triste de la situation et qu'il est certain que le rappeur né en Géorgie va détruire le "nuage homophobe qui plane au - dessus du hip - hop"__ . Pour cela il lui faudra de l'aide et l'auteur de Pursuit Of Happiness semble prêt a lui en donner . D'autant plus que ce dernier a récemment sous entendu qu'une collaboration pourrait bien voir le jour. . .