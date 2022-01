Kid Cudi annonce que son prochain projet sera "sa plus belle oeuvre d'art"

Pour Kid Cudi, son prochain album, "Entergalactic", sera son plus beau chef-d'oeuvre.

par Team Mouv'

Le prochain projet de Kid Cudi, Entergalactic, sortira à l'été 2022; mais le rappeur prévient déjà : selon lui, ce sera "son plus grand chef-d'oeuvre", a-t-il confié sur Twitter.

Dans une série de tweets postés tout au long du weekend du 22 janvier, Kid Cudi a fait part de son enthousiasme quand à la sortie de son album-série, sur lequel il travaille depuis trois ans. Entergalactic, d'abord présenté comme une série, sera finalement selon l'artiste une oeuvre totale, dont la sortie a été retardée de 2021 à 2022 à cause du covid.

Une oeuvre totale

Le rappeur, qui a récemment fait une apparition dans le film Don't Look Up, de Adam Mckay, a par la même occasion confirmé que les deux oeuvres (la série et l'album) sont co-dépendantes et sortiront donc en même temps; tout en précisant qu'il conseille aux spectateurs de regarder d'abord la série puis d'écouter ensuite les sons qui l'accompagnent.

Ainsi, Kid Cudi semble plus qu'euphorique à l'idée de nous livrer cet énorme projet : "le plus amusant, c'était de jouer les voix", confie-t-il d'ailleurs avant d'ajouter "la musique c'était cool aussi, mais j'ai toujours voulu faire plus de doublage, et je sais pas, c'était comme un autre rêve qui devient vrai". Le rappeur, qui s'est lancé un énorme challenge avec ce projet, se dit "putain de fier" de son travail.

Plus que quelques mois à patienter pour découvrir le projet de Kid Cudi, qui est annoncé pour l'été 2022. En attendant, on peut toujours réécouter son album Man on the Moon III, qui a battu le record de la plus grande semaine de ventes de vinyles pour un artiste masculin et un album rap.