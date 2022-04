Kid Cudi annonce qu'il ne fera plus de feat avec son ancien ami Kanye West

C'est décidé, Kid Cudi souhaite couper les ponts avec Kanye West et ne plus faire de collaboration avec.

par Team Mouv'

Visiblement, l'amitié entre Kanye West et Kid Cudi et belle et bien terminée et pour preuve, ce 19 avril Cudy a déclaré ne plus vouloir collaborer avec Ye qui n'est plus son ami suite à leur dernière embrouille.

"C'est la dernière chanson que je ferai avec Kanye"

Les relations tendues entre Kanye West, Kim Kardashian et son nouveau petit ami, Pete Davidson, ont laissé bien des séquelles dans l'entourage de Ye, qui s'est mis beaucoup de monde à dos et notamment un de ses plus fidèles amis, Kid Cudi.

En février dernier, Kanye West avait pété un câble contre Cudi suite à son amitié avec l'ennemi de l'auteur de Donda, Pete Davidson. Ne supportant pas cette relation, Kanye avait pris la décision radicale de retirer Kid Cudi de son prochain album avant de regretter et de lui déclarer son amour sur les réseaux sociaux. Un geste que Kiddy n'a visiblement pas pris en compte au vu de ses récentes déclarations qui ne permettent plus d'envisager une potentielle réconciliation.

En effet, alors que Pusha T dévoilera vendredi 22 avril son album It's almost dry, produit par Kanye West et Pharrell Williams, le public pourra retrouver ce qui devrait être le dernier featuring entre Ye et Kiddy, qui accompagneront King Push sur le morceau Rock N Roll. Évoquant sa présence sur l'album et cette collaboration sur Twitter, le rappeur a mis les choses au clair auprès de son public et a déclaré "J’ai fait ce morceau il y a un an, quand on était en bons termes avec Kanye. Ce n’est plus le cas. Il n'est pas mon ami et j’ai laissé le morceau sortir parce que Pusha est mon ami. C’est la dernière chanson que je ferai avec Kanye."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De quoi couper court à toutes relations avec son ancien frère de coeur...