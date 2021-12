Kid Cudi annonce la sortie de son prochain album

Kid Cudi déclare que son prochain projet sera dispo en 2022.

par Team Mouv'

Après la sortie de Man On The Moon III en décembre 2020, Kid Cudi semble près à continuer son retour sur le devant de la scène en confirmant la sortie de son prochain projet pour 2022.

Du Kid Cudi pour l'été 2022

En septembre dernier Kid Cudi teasait la sortie d'un animé, Entergalactic, accompagné d'un album. Au début, ce projet était annoncé pour l’année 2021. Mais à cause du Covid-19, le projet a pris du retard. Un retard qui semble bien rattrapé puisque Kid Cudi a annoncé que la série verra bien le jour en 2022.

Ce dimanche 5 décembre, Chazzy McFly, le dirigeant d'une société d'animation, annonçait, à travers un tweet, les prochains projets sur lesquelles lui et son équipe allaient travailler pour 2022. Dans cette liste n'apparaissait pas le projet de l'auteur de Mr. Rager, un oublie que n'a pas manqué de remarquer ce dernier. En effet, Kid Cudi s'est empressé de répondre à ce tweet en déclarant : "Et beaucoup de gens semblent dormir mais Entergalactic à l'été 2022 aussi. Ne m'oubliez pas !". On aura donc le droit à du Kid Cudi pour l'été prochain.

Même si cette date semble encore lointaine, on a vraiment hâte de découvrir l'album et l'animation qui devrait suivre les aventures d’un jeune homme à la recherche de l’amour.