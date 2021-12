Kid Cudi annonce la sortie de deux nouveaux albums

Kid Cudi veut sortir un album avant le projet "Entergalactic".

par Team Mouv'

Kid Cudi a révélé son intention de sortir deux albums l'année prochaine, affirmant qu'il nous réservait de "savoureuses surprises".

"Je veux sortir un autre album avant ça"

Alors qu'il se produisait dans le cadre du festival Rolling Loud 2021 en Californie, le rappeur a livré une nouvelle chanson inédite intitulée Freshie. Lors du show, Kid Cudi a expliqué pourquoi il envoyait de la musique inédite ces derniers temps : "Comme vous le savez, j'ai Entergalactic qui arrive cet été", a-t-il déclaré, faisant référence à son album longtemps retardé. "Je veux sortir un autre album avant ça. J'ai quelques surprises savoureuses et je suis vraiment excité par toute cette nouvelle me * * e ; cette nouvelle musique à vous donner les gars. C'est pourquoi je tease cette me * * e maintenant, parce qu'elle sort bientôt."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout début décembre, Mr Solo Dolo a confirmé la sortie de l'animé qui doit accompagner le projet Entergalactic, teasé depuis plus de 2 ans, pour l'été prochain. Entre temps, celui que l'on surnomme Mr. Rager a sorti son septième album studio, Man On The Moon III : The Chosen, l'année dernière, un projet qui a été très bien accueilli.