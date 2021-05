Kid Cudi annoncent une date pour son nouvel album et sa série

Dans une série de tweets publiée hier soir, Cudi a annoncé l'arrivée (un peu lointaine) d'un album qui sera accompagné d'une série Netflix.

par Team Mouv'

Kid Cudi a fait une série d'annonces sur Twitter le 17 mai, en fin de journée, et il promet du lourd .

18h05

Dans un premier tweet publié à 18h05, Kid Cudi annonce que, malgré ce qu'il avait annoncé, il n'y aura malheureusement pas de version Deluxe à son dernier album Man on the Moon III. Il explique avoir commencé à travailler sur de nouveaux projets qu'il est impatient de partager avec les fans .

18h09

À peine quatre minutes après avoir teasé de futurs projets, Cudi met rapidement fin à l'attente en annonçant l'arrivée d'un album . . . et d'une série ! Ce qu'il appelle "Entergalactic experience" comprendra un album duquel découlera une série Netflix dont la première saison a déjà été tournée . Les deux sortiront à la fin de l'été 2022 explique le rappeur de Cleveland . Lorsqu'elle a été annoncée début 2019, Entergalactic a été présentée comme une "série musicale animée innovante pour adultes" basée sur le prochain album du même nom de Cudi . La série, selon Netflix, suit un jeune homme dans son voyage pour découvrir l'amour . Cudi en est l'auteur, la vedette et le producteur exécutif . Ian Edelman, créateur de la série How to Make It in America sur HBO, écrite par Cudi, en sera également le scénariste et le producteur exécutif .

18h58

Après cette bonne nouvelle, Cudi a continué à jouer avec nos nerfs en restant évasif sur un potentiel nouveau projet : "D'autres trucs arrivent bientôt . Beaucoup de choses sont en train de se faire . Restez connectés"

La veille, l'artiste de 37 ans avait publié une vidéo dans laquelle il écoutait ce qui semble être une nouvelle version de son morceau Mr . Rager, originellement disponible sur le deuxième opus de Man on the Moon sorti en 2010 . Peut - être peut - on espérer un nouveau morceau bientôt . . .

