Kid Cudi affirme que son album "Man on The Moon" a changé le hip hop pour toujours

Sur Twitter Kid Cudi déclare que son projet "Man on The Moon" a changé le hip hop pour toujours.

par Team Mouv'

A travers des déclarations sur les réseaux sociaux, Kid Cudi s'est déclaré comme l'un des artistes les plus influents du hip - hop moderne .

Man On The Moon évalué à 4,1/10

Dans une série de tweets, en début de semaine, Mr Solo Dolo a évoqué le fait que Pitchfork n'a jamais donné de bonnes notes à ses œuvres musicales . Cette remarque intervient pile au moment où le média publie un article dans lequel ses journalistes évaluent de nouveau 19 albums qui, selon eux, avaient besoin d'une mise à jour .

Les fans sont alors venus au secours de l'artiste pour demander à Pitchfork de modifier la note de son premier album, Man On The Moon : The End of Day, qui avait été évalué à 4,1/10 en 2009 .

Kid Cudi a ensuite répondu à ses fans en leur disant qu'il ne se souciait pas de sa faible note . "Des années plus tard et je suis toujours là", dit - il . "C'est bon, mec . Ils n'ont pas besoin de le changer" . Cudi poursuit ensuite : "Le monde entier sait, même mes haters, que cet album est celui qui a changé le hip hop pour toujours" .

Dans les réponses, Cudi a continué d'échanger avec un fan qui lui demandait si les faibles scores le dérangeaient . Il a répondu en disant que c'était le cas quand il était plus jeune, mais qu'après avoir persévéré à travers les différentes époques de sa carrière, plus rien ne l'arrêterait désormais .

