Kendrick Lamar x Kanye West : une mixtape commune créée par un fan

Un DJ fan de Kendrick Lamar et Kanye West a créé une mixtape commune fictive des deux artistes, intitulée "Good Kid Twisted Fantasy".

par Team Mouv'

Kanye West et Kendrick Lamar sont deux des rappeurs les plus importants de ces dix dernières années . Pourtant, les collaborations entre eux sont rarissimes, et à l’exception du morceau No More Parties In LA, présent sur l’album The Life of Pablo, aucun autre featuring n’est disponible .

Un fan a décidé d’arranger les choses, en créant une mixtape collaborative fictive entre les deux rappeurs . Intitulée Good Kid Twisted Fantasy, elle mixe les morceaux iconiques des albums My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West et good kid, m . A . A . d city de Kendrick Lamar. DJ Toasty Digital, qui est à l’origine de ce projet, explique que pour lui ( et pour beaucoup de fans, on n'en doute pas ) , "c’est une collaboration de rêve ."

La mixtape s'inscrit dans un futur apocalyptique

Au final, la mixtape contient dix morceaux et dure un peu plus de 20 minutes . Elle dispose même d’un pitch, dans lequel, en l’an 2050, dans un monde dévasté par le réchauffement climatique et dans lequel Barron Trump ( le petit dernier de Donald ) est Président des États - Unis, les humains fuient vers une lune de Jupiter . En plus de ça, Kanye West est porté disparu depuis trente ans . Après l’intro, qui détaille cette histoire, la mixtape débute, et elle envoie du très lourd .

"Ce sont deux de mes albums préférés de l’histoire. [ … ] Les deux sont sortis à une période où je me mettais vraiment à faire ma propre musique, donc ils ont clairement influencé la façon dont je pensais qu’un album devait être fait" détaille DJ Toasty Digital à Input Mag.

Des versions méconnaissables de morceaux classiques

Le soin apporté à la qualité sonore est bluffant, et des morceaux concepts comme une version d’All of the Lights sur l’instru de Poetic Justice ( intitulée Dead Poets) ont vraiment de l’allure. "En général, Kendrick et Kanye sont restés dans leur propre voie, peut - être parce qu’ils sont tous deux de si grands talents qu’ils se gêneraient" ajoute DJ Toasty Digital, comme pour justifier le manque de collaborations entre les deux artistes . Pourtant, en 2019, Madlib avait révélé que de nombreux morceaux communs existaient entre Kendrick Lamar et Kanye West, ils ne sont simplement jamais sortis…

En attendant que d’autres featurings voient le jour ( on croise les doigts ) , on vous laisse écouter la mixtape Good Kid Twisted Fantasy.