Kendrick Lamar vit sa meilleure vie au Ghana : foot, skate, plage...

Foot de rue avec des jeunes, visite du nouveau skatepark du pays, Kendrick Lamar profite après la sortie de son nouvel album.

par Team Mouv'

Kendrick Lamar profite au Gahna ! Après la sortie de son double album Mr. Morale & The Big Steppers ce vendredi 13 mai 2022, il passe du temps avec les ghanéens et s'intéresse à leur mode de vie. Les habitants sont heureux de recevoir une star de cette renommée, dans leur pays.

King Kunta en a profité pour aller visiter le tout premier skatepark Ghanéen, inauguré au mois de décembre 2021. Le "freedome skatepark" se trouve à Accra. L'artiste participe à la vie ghanéenne et se rapproche des habitants du pays. Aperçu sur Twitter, une vidéo de l'artiste le montre en train de jouer au foot avec des jeunes, dans la rue.

Spotify et l'artiste se servent des transports du pays pour parler de l'album. Certains taxis sont floqués de paroles des nouveaux sons de l'artiste: "you can't please everybody"- Oklahoma.

Cette promo et les bons moments de l'artiste sont suivi régulièrement par un caméraman, alors peut-être une vidéo ou un clip sont en préparation ?