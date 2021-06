Kendrick Lamar vend sa maison familiale pour (seulement) 800 000 dollars

Kendrick Lamar vend son humble maison de Los Angeles, et pour une fois les prix ne sont pas exorbitants.

par Team Mouv'

Kendrick Lamar met en vente sa maison de famille. Le rappeur est le propriétaire d'une modeste ( pour un rappeur ) habitation familiale dans la cité des anges . 325 mètres carrés, 4 chambres, 3 salles de bains et un garage pouvant accueillir 3 voitures . . . suffisamment de place pour accueillir les parents et la fratrie de l'artiste qu'il hébergeait depuis 2014 . Alors achetée 523 400 dollars, Kendrick va se faire une petite plus - value en la revendant 800 000 dollars.

La maison de famille de Kendrick Lamar (TMZ/Redfin)

La famille de l'auteur de Be humble a donc dû ré - héberger sa famille ailleurs . Pas de problème, ils sont depuis quelques temps dans une villa située à Calabasas en Californie . Kendrick Lamar ne sera pas à la rue non plus puisqu'il est lui - même propriétaire d'une magnifique demeure de 10 millions de dollars à Manhattan Beach, au sud de Los Angeles . Une antre dans laquelle le rappeur pourra être au calme pour préparer son retour .