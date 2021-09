Kendrick Lamar : un retour imminent ?

De nouveaux indices sur le nouvel album de Kendrick ont fuité.

par Team Mouv'

Depuis la sortie du dernier album de Kendrick Lamar, au moment où on vous écrit, il s'est écoulé 1606 jours soit 4 ans, 4 mois et 22 jours et franchement ça commence être très très long . . . pour les fans et les amateur de rap en général .

Ça se précise

Attendu comme le messi, le rappeur de Compton prépare son retour avec un nouveau projet, qui sera son dernier chez TDE comme il l'avait annoncé pendant l'été . Accompagné d'un long message, ce post a permis d'officialiser ce nouvel album et d'autres éléments viennent de fuiter qui nous permettent de rêver à une sortie imminente . D'après les infos d'Akademiks, Kendrick et son équipe ont enregistré 32 morceaux inédits à l'ASCAP ( équivalent de la SACEM aux USA ) .

Même si l'info n'a pas été confirmée par TDE, le retour de K - Dot devrait se faire dans les prochaines semaines .

De toute façon, on n'est plus à quelques jours près !