Kendrick Lamar : un journal allemand le confond avec Baby Keem

Un journal allemand confond Kendrick Lamar avec son cousin, Baby Keem.

C'est un fléau qui se répète souvent, trop souvent. Des médias non spécialisés, qui abordent un sujet qui leur est peu connu, confondent les personnalités lorsqu'il s'agit de les illustrer.

Une mauvaise tendance qu'il faut dénoncer

Malheureusement, cela tombe souvent sur des stars de couleur... Cette triste tendance s'est récemment faite remarquer avec les joueurs de foot, Edouard Mendy, Ferland Mendy et Benjamin Mendy qui ont tous les trois été confondus à leurs dépends.

Cette fois ci c'est dans l'univers rap que l'évènement a eu lieu. Un journal généraliste allemand a souhaité aborder l'annonce du nouvel album de Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers prévu pour le vendredi 13 mai. Une démarche qui a finalement été à l'origine d'une bourde regrettable puisque le journaliste a illustré K-Dot par son cousin, Baby Keem. Et bien que les deux rappeurs travaillent dans le même milieu et aient des liens familiaux, il n'y a pas vraiment de ressemblance entre les deux.

Il est fort probable que ce ne soit pas la dernière fois que nous faisons face à ce genre d'erreur et peut être qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise intention, mais cette tendance reflète des comportements et reflexes sociétaux qui doivent être notifiés et modifiés.