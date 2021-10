Kendrick Lamar : un nouvel album prévu vendredi ?

Les fans de Kendrick Lamar sont persuadés qu'il va sortir un album ce vendredi 22 octobre 2021.

par Team Mouv'

Il y a quelques heures à peine, ce mercredi 20 octobre, Kendrick Lamar est devenu un des sujets les plus abordés sur Twitter, avec la rumeur d'un nouveau projet qui sortirait par surprise vendredi 22 octobre .

Les fans de Kendrick sont en liesse : alors que depuis quelques semaines, on soupçonne un retour imminent pour l'artiste, beaucoup de ses auditeurs pensent que la suite de DAMN . sortira dès demain, le 22 octobre 2021 . . . et un son aurait déjà fuité sur internet . En effet, des extraits de plusieurs morceaux de l'album ont circulé, dont un titre en particulier : Therapy Session # 9. Les fans ont également remarqué que la photo de l'artiste a rapidement été changée ( puis remise comme avant ) sur Spotify le 20 octobre .

Des indices qui s'accumulent

Mais les indices ne s'arrêtent pas là, et le public de Kendrick a rapidement fait le lien avec d'autres éléments : l'anniversaire de good kid, m . A . A . d city, le deuxième album solo de l'artiste, aura lieu ce vendredi également, et le rappeur californien a une performance prévue à Day N Vegas dans plusieurs semaines .

Lamar avait annoncé que son prochain album serait le dernier qu'il sortirait avec son label, TDE : "alors que je suis en train de produire mon dernier album avec TDE, je ressens la joie d'avoir fait partie d'une telle empreinte culturelle ces 17 dernières années" . Pour cette sortie, Kendrick Lamar pourrait vouloir faire les choses en grand, et sortir un projet surprise . . . tout est possible à ce stade .

On en saura donc sans doute plus dans quelques temps sur le sujet, et en attendant, tous les paris sont permis, et on s'autorise à rêver . . .