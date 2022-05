Kendrick Lamar : ses gros chiffres en streaming pour la sortie de son album

Avec son nouvel album "Mr. Morale & The Big Steppers", Kendrick Lamar réalise un démarrage tonitruant sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

C’était l’événement de ce vendredi 13 mai, et personne n’a été déçu. De retour après 5 ans d’absence, le MC de Compton a livré un projet de 18 tracks, divisé en deux disques. Et compte tenu de l’attente énorme autour de ce retour, les chiffres réalisés par Kendrick sont énormes.

Selon les informations révélées par Ventes Rap, ce nouvel album cumule actuellement plus 122 millions de streams sur Spotify. Avec ces chiffres, Kendrick Lamar était aussi l’artiste le plus écouté dans 32 pays, dont la France. Forcément, l’auteur de We Cry Together se place naturellement comme l’artiste le plus écouté du monde depuis hier.

Kendrick Lamar en concert en France

Et puisqu’une bonne nouvelle ne suffit pas, Kendrick a annoncé une tournée mondiale répartie sur 4 mois, avec une soixantaine de dates. Il sera présent à l’Accor Arena de Paris le 21 octobre 2022, et les places seront mises en ventes à partir du 20 mai 2022.