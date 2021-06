Kendrick Lamar réalise une incroyable performance avec GKMC

Avec son album "Good kid, M.A.A.D city" Kendrick Lamar réalise une des meilleures performances hip-hop dans les charts.

par Team Mouv'

Sorti le 22 octobre 2012, Good kid, M . A . A . D City reste sans doute son meilleur projet : en effet, l'album continue de maintenir sa position dans le top 200 au Billboard pour maintenant 450 semaines consécutives .

Un record dans l'industrie

Cela fait donc 8 ans que l'album reste dans les charts, une première dans l'industrie et particulièrement pour un album rap . Très impatients de revoir Kendrick sur le devant de la scène, les fans qui se languissent de son retour continuent d'écouter son premier album et donc de continuer à le maintenir dans les charts . Kendrick peut se réjouir d'avoir une communauté aussi fidèle .

Absent de la scène musicale depuis son dernier album, DAMN, sorti en 2017, la pression se fait ressentir de plus en plus car les fans sont impatients de pouvoir réécouter celui que l'on considère comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération . Les spéculations autour de son grand retour vont bons trains et toutes les théories sont explorées . Récemment The Game rassurait les fans en assurant que Kendrick serait de retour très bientôt . . .