Kendrick Lamar présent à trois reprises sur l’album de Baby Keem

Kendrick s'invite trois fois dans le premier album de son cousin Baby Keem.

par Team Mouv'

Kendrick Lamar apparait trois fois sur le premier album de son cousin Baby Keem intitulé The Melodic Blue. Après une collab' remarquée sur Family Ties, il rempile sur le puissant Range Brothers et sur le titre Vent__ .

Kendrick débarque en force

Les trois tracks apparaissent sur le premier album de Baby Keem intitulé The Melodic Blue, sorti ce 10 septembre 2021 . Le rappeur commence en beauté sa carrière avec un premier projet aux côtés des plus grands : Travis Scott, son zins K - Dot, Don Toliver, et même Rosalía . Qui peut faire mieux que ça ?

Si le single Family Ties fait le buzz et propulse le duo au top des charts Billboard, vu les couplets de Kendrick sur le deuxième titre Range Brothers, le succès risque d'être aussi au rendez - vous ! L'instru est aussi entrainante que Family Ties et le flow des deux cousins ensemble donne une énergie et une force incroyable à l'ensemble . En ce qui concerne le morceau Vent__, les deux cousins nous balancent une bonne dose d'ego trip et pas facile de ne pas "agir comme des groupies" après ça !

Le reste de l'album The Melodic Blue est à découvrir ci - dessous .

