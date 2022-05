Kendrick Lamar numéro 1 aux USA, les chiffres de la première semaine sont tombés

Les premiers chiffres de vente de "Mr. Morale & The Big Steppers" sont disponibles.

par Team Mouv'

C'était la grosse sortie de ce mois-ci : le nouvel album très attendu de Kendrick Lamar, est sorti le 13 mai 2022. Les premiers chiffres de vente sont disponibles.

C'est le grand retour de Kendrick Lamar : Mr. Morale & The Big Steppers est sorti il y a dix jours, et le monde entier s'est aussitôt enflammé. Et non sans raison : le rappeur n'avait pas sorti de nouveauté depuis 2017 et son mythique album *DAMN.* Cinq ans d'absence, donc, pendant lesquels les fans avaient presque perdu espoir de voir revenir leur idole.

Un succès explosif

L'artiste de 34 ans a finalement sorti son nouveau projet et n'a pas cessé de recevoir des compliments depuis. Une validation quasiment unanime qui se lit aussi dans les ventes : selon Controlled Sounds, ce nouvel album se vendrait à 286 000 exemplaires en première semaine. Mr. Morale & The Big Steppers devient ainsi l'album le plus vendu en première semaine en 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Sur ce chiffre, 250 000 albums ont été vendus en streams, et 35 000 exemplaires sont donc des ventes physiques. Un succès qui s'explique aussi par des invités de qualité, comme Kodak Black, Baby Keem ou encore Summer Walker. Mais le titre qui a le plus du succès serait, selon Apple Music, *N95.* Un son qui deviendra sans doute rapidement légendaire, comme le son souvent les réalisations de Kendrick.

Bref, sans surprise, Lamar fait de nouveau du très lourd et a mis des paillettes dans les oreilles des fans, dont il a reconquis le coeur aussitôt l'album sorti.