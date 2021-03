Kendrick Lamar manque à Kid Cudi

Le "Chosen One" est en manque de "King Kuta" ... un peu comme nous tous.

par Team Mouv'

Alors que la suite de DAMN était sensée sortir pour 2020, la pandémie de coronavirus en a décidé autrement . Depuis qu'il a repoussé son projet, Kendrick Lamar manque cruellement au monde de la musique et le doute plane toujours autours de la date de sortie de son prochain album .

King Kuta nous manque

Cette absence qui s'éternise crée évidemment un gros manque du côté des fans de la musique du rappeur de Compton. Il manque même à ses collègues puisque Kid Cudi lui - même a expliqué qu'il attendait avec impatience le retour du K - DOT sur instagram ! "Tu me manques Kendrick" a simplement écrit l'interprète de Pursuit Of Happiness. . . et on le comprend parfaitement :

Kid Cudi se replonge dans ses lyrics

En pièce - jointe de ce message, le rappeur a partagé une capture d'écran des lyrics de Dolo Pt . II feat Kendrick Lamar : "Que dieu bénisse ma langue, j'en ai besoin pour vivre" se souvient Cudi . . . Nostalgie, quand tu nous tiens ! Cette collab' entre les deux MC date de 2013, soit il y a 8 ans maintenant . Kid Cudi a ensuite continué de partager des anciens lyrics a ses fans :

Et Kendrick c'est quand tu veux pour sortir ton album ! Ça nous ferait le plus grand bien en cette période triste et compliquée . . .