Kendrick Lamar : les premières estimations de ventes pour son nouvel album

"Mr. Morale & The Big Steppers", le prochain album de Kendrick Lamar, a déjà des estimations de ventes pour la première semaine.

par Team Mouv'

À quelques jours de la sortie de l'album de Kendrick Lamar, des premières estimations concernant ses ventes en première semaine sont d'ores et déjà tombées.

350 à 400 000 ventes

C'est un des retours les plus attendus par le public et Kendrick Lamar l'a récemment annoncé : après plus de 5 ans d'absence, son prochain album intitulé Mr. Morale & The Big Stepper verra le jour le 13 mai prochain. Comme déclaré par le rappeur lui-même en 2021, cet album devrait être son dernier chez TDE et selon les pronostics déjà tombés, il devrait réaliser de gros chiffres en première semaine.

En effet, faisant suite à son album Damn, Mr. Morale & The Big Stepper, que l'on suppose être un double album, pourrait réaliser, selon le média Hits Industry Double, entre 350 à 400 000 ventes dans les premiers jours d'exploitation.

De bons chiffres mais qui restent tout de même plus bas que ceux de son dernier album qui s'était écoulé à plus de 600 000 exemplaires en première semaine. Cependant, ça ne reste que des estimations et Kendrick pourrait bien en surprendre plus avec son disque qui reste encore très mystérieux et sa tracklist, encore inconnue du public.