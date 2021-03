Kendrick Lamar : il like un tweet et ses fans deviennent fous

Depuis la sortie de "DAMN", son dernier album, Kendrick Lamar se fait plutôt discret. C'est pourquoi quand ses fans se sont aperçus que le rappeur de Compton avait liké un tweet... ils ont retourné la toile.

Plus de 3 ans et demi après la sortie de son dernier album DAMN ., Kendrick Lamar se fait très discret . Il va donc sans dire que ses fans ( que l'on sent un peu à cran ) sont à l'affut pour n'importe quel type d'indice que le rappeur de Compton pourrait bien lâcher . Début mars, K - Dot a liké un tweet pour le moins inattendu, ce qui a relancé les rumeurs .

Les fans Kendrick à l'affut comme jamais

Il faut avouer que l'histoire que rapporte HotNewHipHop est étonnante . Les derniers tweets de Kendrick datent d'il y a tout juste un an : le 5 mars 2020, le rappeur de Compton dévoilait les vidéos de sa mystérieuse organisation "pgLang". Le 4 mars 2021, un internaute remarque une nouvelle activité sur le compte de Lamar : le rappeur à l'origine de DAMN a en effet liké un tweet de Jack Harlow. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle on retrouve le rappeur de Louisville quand il n'était encore qu'un jeune ado, entrain de rapper avec ses potes !

"C'est à ce jour encore un des trucs les plus chauds que j'ai jamais écrit", note Jack Harlow en légende de sa vidéo . Dans celle - ci, on l'entend découper des rimes qui font sourire : "donc ne t'énerve pas si t'essaie de contacter Jack et qu'il ne te répond pas . Je suis désolé, j'aurais vraiment aimé pouvoir venir à ton anniversaire" ( "So don't get mad if you try to text jack and he doesn't text back, i mean i'm sorry i wish i could make it to your birthday party" ) .

Les fans sont abasourdis . . . pourquoi Kendrick Lamar aurait - il liké ce tweet en particulier ? Certains vont jusqu'à spéculer sur une potentielle collaboration à venir entre Kendrick Lamar et Jack Harlow . Mais ce dernier aurait lui - même manifesté son incompréhension en story Instagram "donc c'est ça qu'il faut faire pour que les plus grands reconnaissent mon travail ?" ironise Jack . Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une rumeur de plus à ajouter à toutes celles qui entourent le retour prochain de Kendrick .

Après des rumeurs selon lesquelles l'artiste de Compton aurait eu des soucis avec son label Top Dawg Entertainment, de nouvelles rumeurs naissaient concernant un potentiel clip à venir . . .