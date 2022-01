Kendrick Lamar : “good kid m.A.A.d city” a réalisé la meilleure vente de vinyles rap en 2021

“good kid m.A.A.d city” est le vinyle rap le plus vendu de l'année aux Etats-Unis.

par Team Mouv'

Alors que l'on attend son retour avec impatience, Kendrick Lamar continue d'exploser les records avec ses anciens albums.

L'album va fêter ses 10 ans cette année

Sorti en octobre 2012, good kid, m.A.A.d city est l'album qui a réellement révélé Kendrick Lamar aux yeux du monde entier. S'appuyant sur des hits tels que Bitch, Don't Kill My Vibe, Swimming Pools (Drank) et Poetic Justice l'album a été un succès commercial et critique, culminant à la deuxième place du Billboard 200 tout en se classant parmi les sorties les plus acclamées des années 2010.

Près d'une décennie plus tard, l'impact de good kid, m.A.A.d city continue de se faire sentir. Jeudi 6 janvier, le premier LP de Kendrick Lamar a été annoncé comme l'album de rap le plus vendu en vinyle aux États-Unis en 2021. Le projet a vendu 194 000 exemplaires en vinyle rien que l'année dernière, selon Billboard. good kid, m.A.A.d city est le 10e album le plus vendu en vinyle l'année dernière, derrière 30 d'Adele, Sour d'Olivia Rodrigo et Red (Taylor's Version) de Taylor Swift.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Son impressionnant succès en vinyle n'est pas la seule réussite de ce projet. L'année dernière, le classique de Kendrick Lamar est devenu l'album studio de hip-hop le plus longtemps classé dans l'histoire du Billboard 200, après avoir passé 450 semaines dans le classement. L'album a détrôné Eminem et son projet The Eminem Show ayant passé eux 357 semaines dans ce classement.