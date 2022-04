Kendrick Lamar fait une apparition surprise à Coachella

Kendrick Lamar performe par surprise à Coachella.

par Team Mouv'

À quelques semaines de la sortie de son prochain album, Kendrick Lamar a fait une apparition courte mais remarquée lors du festival Coachella qui avait lieu du 15 au 24 avril.

En famille sur scène

Baby Keem a surpris ses fans à Coachella 2022 en invitant le rappeur de Compton à interpréter deux titres avec lui. Le duo a interprété vent et leur collaboration family ties, récompensée par un GRAMMY, qui figurent tous deux sur le premier album studio de Keem, The Melodic Blue, pour le public du deuxième week-end de Coachella 2022.

Tout le monde a été agréablement surpris par l'apparition surprise de K-Dot qui a fait du bruit sur les réseaux, beaucoup exprimant leur excitation de voir les deux cousins sur scène.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour ce qui est de l'actualité des deux rappeurs : Baby Keem est actuellement en tournée pour soutenir son projet The Melodic Blue tandis que Kendrick Lamar se prépare à sortir son très attendu nouvel album, Mr. Morale & The Big Steppers, le 13 mai. La suite de DAMN. qui sera son dernier album pour Top Dawg Entertainment et arrivera cinq ans après son prédécesseur.