Kendrick Lamar est de retour dans un teaser avec son cousin Baby Keem

Kendrick Lamar fait son grand retour avec Baby Keem, son cousin.

Kendrick Lamar a annoncé récemment la sortie imminente de son nouvel album. Le rappeur de Cali fait planer le mystère sur son projet mais son cousin Baby Keem nous donne quelques indices avec un extrait d'une collab entre les deux rappeurs . En quelques secondes d'écoute, Kendrick prouve qu'il est de retour en force !

Family Affair

Ce 25 aout 2021, Baby Keem a partagé sur Facebook un teaser de son nouveau single Family Ties, et pour bien coller avec le titre il a choisi de collaborer avec son cousin King Kunta . Dans cette séquence de quelques secondes assez intenses on voit les deux zins dans une voiture : Baby Keem en bonne compagnie avec Normani et Kendrick au volant . Le rappeur de Cali rappe face à la caméra jusqu'à ce qu'il sorte un flingue et tire ! Pour son grand retour le king risque de faire du sale !

Ce passage très court ( à l'envers ) soulève trop de questions : dans les crédits on voit que King Kunta se fait désormais appeler "Oklama" . Il faudra encore attendre de voir le clip en intégralité ce vendredi 27 aout 2021 .

Les deux cousins montrent que le talent c'est dans le sang et réservent encore plein de surprises ensemble . Pour la cover, Baby Keem a d'ailleurs choisi une photo où on le voit lui et Kendrick encore tout jeunes et le reste de leur famille floutée . Une image qui rappelle celle de Kendrick sur _Good Kid: M . A . A . D City ._Le duo de californiens va affoler la scène rap West Coast .

De quoi patienter avant le nouvel album de Kendrick, qui on espère arrive incessamment sous peu .