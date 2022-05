Kendrick Lamar enfin de retour avec son album "Mr. Morale & the Big Steppers"

Après 5 ans d'absence, Kendrick Lamar est de retour avec "Mr. Morale & the Big Steppers".

par Team Mouv'

Le retour de Kendrick Lamar s'est fait attendre pendant très longtemps. Mais c'est désormais terminé : l'enfant de Compton est de retour avec son 5ème album Mr. Morale & The Big Steppers, dévoilé ce vendredi 13 mai, qui fait suite à l'incroyable DAMN. (2017).

Ce nouveau disque a été annoncé de manière très sobre, avec peu de promo. Le rappeur a ensuite sorti le single The Heart Part 5, puis il a dévoilé la pochette sur laquelle on voit sa femme et ses deux enfants.

Sur ce nouvel album, composé de 18 titres, on retrouve des très gros invités comme Baby Keem, Ghostface Killah, Kodak Black... Ce retour de Kendrick Lamar est un événement dans le rap US, découvre sans attendre l'album ci-dessous.

