Kendrick Lamar devrait être de retour avec un double album

Attendu pour le 13 mai 2022, Kendrick Lamar devrait faire son retour avec un double album.

par Team Mouv'

Cinq ans après DAMN., le grand retour de Kendrick Lamar se tiendra le 13 mai 2022, avec la sortie de son nouvel album. Intitulé Mr. Morale & The Big Steppers, le disque est pour l'instant très mystérieux. Quelques éléments permettent tout de même de supposer qu'il s'agira d'un double album.

Sur son site officiel oklama.com, le rappeur de Compton a mis à jour un nouveau dossier appelé "MASTER". Et dans celui-ci, on découvre une photo qui vient tout juste d'être uploadée, avec Kendrick qui tient deux disques dans sa main, laissant comprendre que Mr. Morale & The Big Steppers devrait sortir en deux volumes.

Pour l'instant, très peu d'informations sont disponibles sur cet album, on ne connaît pas encore la tracklist officielle, ni même les producteurs et invités du projet. Aucun extrait n'a été dévoilé. Kendrick Lamar fait dans la sobriété pour ce retour, qui s'annonce déjà comme un événement majeur de la musique en 2022.

