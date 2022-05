Kendrick Lamar dévoile la cover de son nouvel album avec sa femme et ses deux enfants

Kendrick Lamar fait monter la pression avant la sortie de son projet en dévoilant sa magnifique cover.

Ca n'a échappé à personne Kendrick Lamar, attendu comme jamais, a fait son grand retour dans le rap game. King Kunta prévoit la sortie ce 13 mai 2022, avec un double album, Mr. Morale & The Big Steppers.

À quelques jours de la sortie de ce projet, il nous a offert le clip de The Heart Part 5 dans lequel on voit la légende parmi des légendes. En effet, on y voit K-Dot rapper et se transformer via du deepfake entre autres en OJ Simpsons, Kanye West, Will Smith, Kobe Bryant et Nipsey Hussle... un clip qui a fait également un peu polémique puisque King Kunta a été accusé de plagiat par un rappeur. Bon, rien qui ne va entacher l'enthousiasme des fans du rappeur qui attendent avec grande impatience la sortie de son nouvel opus.

Une cover bien intime

Et pour bien faire monter la pression, K-Dot a dévoilé la veille de la sortie de son album sa cover. Une pochette magnifique, forte et intime dans laquelle il partage un cliché de sa femme Whitney Alford présente en fond et de leurs deux enfants, le premier porté par Kendrick et le deuxième porté par sa compagne et dont la naissance n'a jamais été officialisé par le couple.

Très discret sur sa vie privée, c'est mignon et touchant de voir le rappeur livrer un tel visuel capturé par Renell Medrano

