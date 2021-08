Kendrick Lamar de retour dans le clip incroyable de son cousin Baby Keem

Kendrick Lamar et Baby Keem enflamment le rap game en famille avec le clip "Family Ties".

par Team Mouv'

Kendrick Lamar et son cousin Baby Keem nous ont teasé leur collaboration sur le titre Family Ties et le clip vient tout juste de drop . Le King Kunta est de retour et c'est incroyable et Baby Keem a visé haut avec ce troisième single .

Le rap dans le sang

Ce 27 aout 2021, le clip Family Ties vient d'être diffusé sur la chaîne YouTube de Baby Keem . Il fait suite à No sense, et Durag activity en feat avec Travis Scott . On découvre que les cousins ont tous les deux le rap dans les veines : King Kunta est au sommet de son art niveau flow et son cousin montre qu'il peut clairement tenir le rythme face à lui .

Visuellement c'est une claque dans la figure, c'est d'ailleurs Kendrick qui a co - réalisé cette vidéo avec sa société artistique PgLang en compagnie de Dave Free . K - Dot est de retour en puissance dans Family Ties aux côtés de son cousin Baby Keem et de Normani . Si la chanteuse ne donne pas de la voix dans ce titre elle fait une apparition sensuelle et remarquée dans la voiture avec les deux rappeurs . Le clip est aussi esthétique que les autres œuvres du jeune rappeur Baby Keem mais avec la force et la violence de Kendrick en plus . Les plans sont cadrés, millimétrés et puissants .

Une claque visuelle

La séquence s'ouvre sur une foule d'hommes habillés en noir et orange . Par la suite, plusieurs images se juxtaposent sur ce plan dont une danseuse qui twerke sur Baby keem, une bagarre en groupe sous un pont d'autoroute . On aperçoit aussi Baby Keem en train de faire du shadow boxing au milieu de statues gréco - romaines et des danseuses en tutu noir . Les images défilent et on en prend plein la vue !

Les deux cousins préparent tous les deux des albums : Baby Keem sortira bientôt The Melodic Blue et K - Dot tease au max son futur projet signé sur TDE . Vu leur featuring ce sera du lourd, et on attend avec impatience la suite !