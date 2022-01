Kendrick Lamar bosse sur une comédie avec les créateurs de South Park

Kendrick Lamar travaille avec les réalisateurs de South Park autour d'une comédie.

par Team Mouv'

Alors qu'il fait partie des projets les plus attendus de l'année 2022, Kendrick Lamar s'adonne à d'autres occupations que la musique.

Tournage au printemps 2022

Kendrick Lamar s'associe à Dave Free et aux créateurs de South Park, Matt Stone et Trey Parker, pour produire une comédie comme le rapporte Pitchfork. Écrite par Vernon Chatman, la comédie a été écrite pour pgLang, la société de production du rappeur de Compton, ainsi que pour Park County et Paramount Pictures.

Le tournage débutera au printemps 2022. Le film "dépeindra le passé et le présent qui se rejoignent lorsqu'un jeune homme noir, qui fait un stage de reconstitution de l'esclavage dans un musée d'histoire vivante, découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient autrefois les siens."

Brian Robbins, président-directeur général de Paramount Pictures, a déclaré : "Au nom de Paramount Pictures et de la grande famille ViacomCBS, nous avons hâte de lancer la première collaboration en salle de ces visionnaires créatifs et de galvaniser le public du monde entier autour d'une expérience narrative puissante."