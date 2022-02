Kendrick Lamar aperçu en studio cette semaine : un retour prochainement ?

Kendrick Lamar est en studio, et son retour est très probable avant sa performance attendue au Superbowl.

par Team Mouv'

À l'approche de sa performance au Superbowl, les rumeurs autour de Kendrick Lamar vont bons trains. Le rappeur a complètement disparu des radars en solo, depuis la sortie de son dernier album DAMN. dévoilé en 2017. Depuis, le MC se fait attendre, et a donné quelques nouvelles à l'été 2021. Mais rien depuis.

Sa seule actualité, c'est sa présence le 13 février prochain pour le show de la mi-temps du Superbowl, en compagnie de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige. Et c'est dans l'optique de cet événement que les rumeurs autour de Kendrick Lamar sont relancées.

Kendrick Lamar est en studio

Une photo est sortie sur les réseaux sociaux, partagée par Ret One, manager chez TDE. Sur celle-ci, on distingue Kendrick Lamar en studio, sans trop savoir ce qu'il prépare. Cette photo survient quelques jours à peine avant le Superbowl, et alors que Billboard a fait des annonces sur une sortie prochaine du rappeur.

Selon leurs informations, le rappeur prépare son retour et devrait sortir un nouveau morceau le vendredi 11 février. Pour l'instant, aucune autre information n'est connue, il faudra être patient, et bien rester branchés devant le Superbowl... On sait jamais ce qu'il peut se passer.