Kendrick Lamar annonce son dernier album pour TDE

Kendrick Lamar donne enfin de ses nouvelles et publie sur ses réseaux sociaux le lien d'un site web pour nous annoncer son retour.

par Team Mouv'

Cela fait plus de quatre ans que Kendrick Lamar a sorti son dernier album, DAMN. , qui lui a valu une reconnaissance et un succès mondial dont très peu de rappeurs peuvent se vanter . Cependant, Kendrick est un artiste qui ne précipite jamais ses projets, ce qui explique sans doute pourquoi il ne déçoit jamais .

Mais les fans s'impatientent . Même Kid Cudi n'en peut plus d'attendre. Un nouvel album du rappeur était prévu pour 2020, mais la pandémie a repoussé ses plans . Plusieurs indices laissaient espérer un retour pour le 7 mai dernier mais rien . . .

Retour concret pour K - Dot

Après ce long silence, Kendrick donne enfin de ses nouvelles via ses réseaux sociaux . Ce vendredi 20 aout 2021, le rappeur de Compton nous donne accès à un site web : oklama . com

Quand on clique sur le site, on a accès une page avec une note sur fond noir datée du 20 aout dans laquelle Kendrick s'exprime à cœur ouvert à ses fans et explique son quotidien : "Je passe la plupart de mes journées avec des pensées fugaces . Écrire . Écouter . Et à collectionner les vieux Beach cruisers . Les balades matinales me gardent sur une colline de silence . "

K - Dot nous parle aussi de ses humeurs et de ce qui compte le plus pour lui : "L’amour, la perte et le deuil ont perturbé ma zone de confort, mais les lueurs de Dieu me parlent à travers ma musique et ma famille . Alors que le monde qui m’entoure évolue, je réfléchis à ce qui compte le plus . La vie dans laquelle mes mots vont atterrir ensuite"

"Oklama" titre de son dernier album pour TDE ?

En plus de son, mood King Kunta fait une grosse annonce, il produit son dernier album pour son label actuel Top Dawg Entertainment ( TDE ) et il explique être ravi d'avoir pu faire partie "d'une telle empreinte culturelle depuis 17 ans" . Il souhaite également que : "Que le Très - Haut continue à utiliser Top Dawg comme un vaisseau pour les créateurs candides . "

Peut - être que le nom du site "olkama" sera le nom de son dernoer projet pour TDE ? ce qui est sûr c'est que c'est la fin d'une ère avec son label .

On imagine que de nouvelles notes feront l'apparition sur le site web pour nous donner plus de détails sur le prochain album très attendu de Kendrick .

TDE soutient Kendrrick

Suite aux communications de Kung fu Kenny, le label Top Dawg s'est exprimé et a répondu au fait que le prochain projet de Kendrick soit le dernier pour le label et c'est très simple, TDE soutient pleinement les décisions de l'artiste et l'encourage pour ses projets à venir. Pour eux c'était '"un honneur et un privilège de bénir le monde avec le GOAT" qu'est Kendrick .

