Kendrick Lamar annonce enfin son grand retour

Kendrick Lamar dévoile le nom et la date de son prochain album.

par Team Mouv'

Comme un symbole, Kendrick aura donc attendu le lundi de Pacques pour annoncer son retour, et ce dernier risque bien de marquer l'année 2022.

De retour le 13/05

Kendrick Lamar a tweeté un nouveau lien vers son site web Oklama. Et, sur le site, l'auteur de HUMBLE a révélé le titre et la date de sortie de son tant attendu prochain album : *Mr. Morale & The Big Steppers. Ce dernier sortira donc le 13 mai et sera de **son "dernier album TDE"***, comme il l'a déclaré en août 2021.

Mr. Morale & The Big Steppers fera suite à l'album Damn de Kendrick Lamar, récompensé par un Pulitzer en 2017. Depuis, le rappeur de Compton n'est pas resté inactif puisqu'il a conservé et dirigé la bande originale de Black Panther, a été la tête d'affiche de Coachella, a été nommé pour un Oscar et a collaboré sur plusieurs featurings.

Un retour inspiré par le GOAT : Michael Jordan

Comme il aime faire les choses bien et mieux que tout le monde, Kendrick s'est inspiré du communiqué de Michael Jordan pour son grand retour, pour annoncer la sortie de son nouvel album.

Plus de 5 ans plus tard, Kendrick sera donc bel et bien de retour avec un album dont on attend plus qu'une chose, l'avoir dans nos oreilles.