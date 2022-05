Kendrick Lamar : accusé de plagiat avec son nouveau clip

Fraîchement de retour avec son clip "The Heart Part 5", Kendrick Lamar est accusé de plagiat par le rappeur AK.

par Team Mouv'

Ca n'a échappé à personne Kendrick Lamar, attendu comme jamais, a fait son grand retour dans rap jeu. King Kunta prévoit la sortie ce 13 mai 2022, avec un double album, Mr. Morale & The Big Steppers.

À quelques jours de la sortie de ce projet, il nous a offert le clip de The Heart Part 5 dans lequel on voit la légende parmi des légendes. En effet, on y voit K-Dot rapper et se transformer via du deepfake entre autres en OJ Simpsons, Kanye West, Will Smith, Kobe Bryant et Nipsey Hussle...

Dévoilé le lundi 9 mai, le clip trône toujours dans les tendances YouTube et cumule en à peine un jour plus de 12 milllions de vues. Rien d'étonnant tant on sait que la suite de DAMN est attendue par les fans du rappeur.

Du plagiat dans l'air ?

Suite à sa sortie, le clip réalisé par Kendrick lui-même et Dave Free a été accusé de plagiat. En effet, le rappeur AK accuse Kendrick de plagiat et a réalisé un post Instagram dans lequel il l'accuse des similitudes de The Heart Part 5 et de son clip Family Tree sorti en septembre 2020. Dans son clip AK a utilisé la technologie de deepfake pour se transformer en légéndes du rap comme Eminem, 2Pac, Lil Wayne et Kendrick Lamar...

AK a déclaré : « Le nouveau clip de Kendrick Lamar est une copie exacte de ma vidéo de 2020 de ma chanson ‘Family Tree’. Je me fais peut-être des illusions en pensant que Kendrick a vu mon clip et s’est dit : ‘Bon sang, c’est tellement bien que je veux le faire moi-même’. » Il a ajouté : "Mais j’étais signé sous Universal ; il est sous Universal » , continue AK. « J’ai fait cette vidéo en 2020 avec Universal. Évidemment, la chanson n’a pas fait aussi bien que si Kendrick l’avait faite, mais le concept était tellement dingue et je ne sais pas, mais c’est exactement la même chose – c’est une toile de fond, c’est lui devant, c’est une seule prise."

Kendrick et ses équipes ne se sont pas exprimées à ce sujet. Et toi t'en penses quoi ?