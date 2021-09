Kehlani sort un magnifique clip pour illustrer "Altar"

Kehlani a sorti son premier single solo de 2021, accompagné d'un clip cinématographique.

par Team Mouv'

Kehlani a sorti un nouvel extrait de son prochain album, Blue Water Road, prévu pour la fin d'année . Avec Altar, l'artiste américain . e nous livre un clip léché, à l'esthétique raffinée .

Sur un beat rythmé et mélancolique, composé de guitares entraînantes et de mélodies autotunées, Kehlani se livre dans son dernier titre, Altar . Une chanson parfaitement illustrée par Kid Studio dans un clip à l'ambiance délicate et sophistiquée .

L'artiste originaire de Californie, qui se fait appeler "elle/iel", nous a habitués à des hits éclatants . Acclamé . e par de nombreux passionnés du milieu, iel a même été nommé . e en 2016 pour le Grammy Award du meilleur album de musique urbaine. Très productive, Kehlani a enchaîné les projets, ralenti . e ni par les critiques, ni par le harcèlement qu'iel subit sur internet .

Un album en préparation

Cependant, depuis le début de l'année 2021, Kehlani a surtout travaillé en collaboration avec d'autres artistes : on l'avait vu sur "I Like Dat" avec T - Pain, "Love You too" a_vec Lil Durl ou encore "Back Together" d'Amorphous . On attendait donc avec impatience la sortie d'un nouveau projet, et l'annonce de son prochain album, _Blue Water road, pour la fin 2021, arrive à pique .

Aucun détail n'a été donné sur le projet, et on ne sait pas quand il sortira exactement, mais le clip magnifique de Kehlani nous permet de prendre notre mal en patience jusqu'à la sortie de la suite du magnifique It Was Good until it wasn't.