Kanye West vit dans le stade Mercedes-Benz, jusqu’à ce qu’il finisse l’album

Kanye West erre dans le stade depuis plusieurs jours pour finir son album "Donda".

par Team Mouv'

Pour la sortie de son dixième album Donda, Kanye West a vu les choses en grand et a réservé le Mercedes - Benz Stadium à Atlanta pour une session d'écoute en avant première . Mais le rappeur n'a pas l'air de vouloir quitter le stadium .

Le fantôme du stadium

Selon le magazine Vulture, le rappeur est encore en plein travail sur son album et le projet devrait en fait sortir le 6 aout . Depuis le 22 juillet, Kanye vit dans le stade et déambule à travers les gradins en plein match de l'Atlanta United FC, comme on peut le voir sur les vidéos Twitter suivantes . Le magazine rapporte aussi que "Kanye et son équipe ont créé un espace studio, des quartiers d'habitation et ont même un chef pour préparer ses repas"__ . Ça pour le coup c'est vivre pour son art .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Toujours habillé avec la même tenue : son blouson bouffant, son pantalon orange fluo et sans oublier la fameuse cagoule couleur chair . Son style et son mode de vie hors du temps lui donnent des allures de fantôme et le magazine le compare même au personnage du Fantôme de l'Opéra. Comme on l'imagine, les commentaires sur Twitter n'ont pas manqué : "faites - le sortir de là et ramenez - le dans le studio bro . " ; "Cet homme est habillé comme un personnage de GTA" . Rendez - vous le 6 aout pour savoir si Donda va drop ou non .